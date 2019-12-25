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Беглов назвал безответственными горожан, отказывающихся от вакцинации
Сегодня, 8:03
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Беглов назвал безответственными горожан, отказывающихся от вакцинации

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Градоначальник вновь призвал людей принимать активное участие в прививочной компании.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямого эфира на своей официальной странице "ВКонтакте" назвал безответственностью отказ от вакцинации. Градоначальник вновь призвал горожан принимать активное участие в прививочной компании.

По словам Беглова, люди, игнорирующие вакцинацию, лишают возможности попасть в больницу тех, кто нуждается в помощи в первую очередь – это больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты. Губернатор подчеркнул, что сейчас Петербург старается сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать плановую помощь.

Ранее мы писали, что с 15 ноября QR-коды в Петербурге начнут требовать в фитнес-центрах и ЗАГСах.

Фото: pixabay.com

Теги: александр беглов, вакцинация
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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