Беглов назвал безответственными горожан, отказывающихся от вакцинации

Градоначальник вновь призвал людей принимать активное участие в прививочной компании.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямого эфира на своей официальной странице "ВКонтакте" назвал безответственностью отказ от вакцинации. Градоначальник вновь призвал горожан принимать активное участие в прививочной компании.

По словам Беглова, люди, игнорирующие вакцинацию, лишают возможности попасть в больницу тех, кто нуждается в помощи в первую очередь – это больные диабетом, сердечники, неврологические и другие пациенты. Губернатор подчеркнул, что сейчас Петербург старается сделать все возможное, чтобы продолжать оказывать плановую помощь.

Ранее мы писали, что с 15 ноября QR-коды в Петербурге начнут требовать в фитнес-центрах и ЗАГСах.

Фото: pixabay.com