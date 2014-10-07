С 15 ноября QR-коды в Петербурге начнут требовать в фитнес-центрах и ЗАГСах

С 1 декабря коронавирусные ограничения еще более ужесточатся.

В Петербурге с 15 ноября вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Изменения в постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

СПб ограничения коронавирус

Так, с этого дня в городе без QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справки о медотводе нельзя будет попасть в фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения. Эти же требования распространяются на церемонии бракосочетания и спортивные мероприятия.

С 1 декабря меры еще более ужесточатся. Без QR-кода не пустят в заведения общепита. Ограничения распространятся также на кафе и рестораны, расположенные на территории вокзалов и аэропорта Пулково. Кроме того, QR-код потребуют при посещении розничных магазинов и ТРК. Свободно можно будет пройти только в продовольственные магазины, аптеки, заправки и магазины без торгового зала.

Ранее главврач больницы Святого Георгия рассказал, что 91% коронавирусных пациентов не привиты.

Фото: pexels.com