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Главврач больницы Святого Георгия рассказал, что 91% коронавирусных пациентов не привиты
Сегодня, 15:21
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Главврач больницы Святого Георгия рассказал, что 91% коронавирусных пациентов не привиты

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Валерий Стрижелецкий подчеркнул, что результаты лечения привитых больных в 12 раз лучше, чем непривитых. 

В субботу, 13 ноября, главный врач больницы Святого Георгия в Петербурге Валерий Стрижелецкий рассказал о том, как лечат коронавирусных больных в стационаре. Об этом он заявил  в ходе прямой трансляции на странице губернатора Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте".

По словам Стрижелецкого, 91% пациентов с ковидом - непривитые горожане. Он также добавил, что на ИВЛ находятся 55 из 62 пациентов, и ни одного вакцинированного среди них нет.

Валерий Стрижелецкий подчеркнул, что результаты лечения привитых больных в 12 раз лучше, чем непривитых. 

Ранее Полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 2 млн человек.

Фото: Piter.tv
 

Теги: глав врач, ивл, коронавирус, лечение
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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