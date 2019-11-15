Главврач больницы Святого Георгия рассказал, что 91% коронавирусных пациентов не привиты

Валерий Стрижелецкий подчеркнул, что результаты лечения привитых больных в 12 раз лучше, чем непривитых.

В субботу, 13 ноября, главный врач больницы Святого Георгия в Петербурге Валерий Стрижелецкий рассказал о том, как лечат коронавирусных больных в стационаре. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции на странице губернатора Александра Беглова в соцсети "ВКонтакте".

По словам Стрижелецкого, 91% пациентов с ковидом - непривитые горожане. Он также добавил, что на ИВЛ находятся 55 из 62 пациентов, и ни одного вакцинированного среди них нет.

Валерий Стрижелецкий подчеркнул, что результаты лечения привитых больных в 12 раз лучше, чем непривитых.

Ранее Полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 2 млн человек.

Фото: Piter.tv

