Полный цикл вакцинации от коронавируса в Петербурге прошли почти 2 млн человек

Завершили цикл 1 999 037 человек.

В субботу, 13 ноября, стало известно, что полный цикл вакцинации в Петербурге прошли почти два миллиона человек. Об этом сообщили в эпидемиологической справке Смольного.

Так, за минувшие сутки первую прививку от коронавирусной инфекции сделали 14 844 человека, а вторую – 15 342. Завершили цикл 1 999 037 человек. Добавим, что запас вакцины в городе составляет 608 803 дозы.

Ранее стало известно, почему в Петербург больше не поступает "КовиВак". Выяснилось, что "КовиВак" сложно производить, поэтому власти рекомендуют жителям города привиться "Спутником".

Фото: Piter.tv