Стало известно, почему в Петербург больше не поступает "КовиВак"

Выяснилось, что "КовиВак" сложно производить, поэтому власти рекомендуют жителям города привиться "Спутником".

В Петербурге прекратились поставки вакцины "КовиВак". Связано это с трудностями в производстве препарата. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в трансляции в социальной сети "ВКонтакте".

По словам представителя администрации Петербурга, сейчас в стране граждане могут выбрать одну из четырех вакцин. Однако у многих возникает вопрос, где можно сделать прививку "КовиВак". Сарана подчеркнул, что в Северной столицы данной вакцины больше нет. Она создана на основе убитого вируса и предполагает сложный процесс производства. Именно поэтому власти города на Неве рекомендуют жителям не ждать поставки вакцины и привиться "Спутником V".

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Фото: Piter.tv