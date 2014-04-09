В Смольном объяснили, почему в театры и музеи теперь не пропустят по ПЦР-тесту

По словам Пиотровского, отрицательный тест на коронавирус не защитит посетителя культурного учреждения от COVID-19.

Вице-губернатор Северной столицы объяснил, почему в театры и музеи города не пускают по ПЦР-тестам. Борис Пиотровский считает, что отрицательный результат на инфекцию не дает гарантии, что человек не подхватит вирус в общественном месте.

Кроме того, после сдачи ПЦР-теста предъявитель может заразиться ковидом. И в этом случае в учреждение культуры он придет с отрицательным тестом, но будет носителем инфекции. Об этом он заявил на страничке Александра Беглова во время трансляции.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

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