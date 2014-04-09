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В Смольном объяснили, почему в театры и музеи теперь не пропустят по ПЦР-тесту
Сегодня, 13:42
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В Смольном объяснили, почему в театры и музеи теперь не пропустят по ПЦР-тесту

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По словам Пиотровского, отрицательный тест на коронавирус не защитит посетителя культурного учреждения от COVID-19.

Вице-губернатор Северной столицы объяснил, почему в театры и музеи города не пускают по ПЦР-тестам. Борис Пиотровский считает, что отрицательный результат на инфекцию не дает гарантии, что человек не подхватит вирус в общественном месте. 

Кроме того, после сдачи ПЦР-теста предъявитель может заразиться ковидом. И в этом случае в учреждение культуры он придет с отрицательным тестом, но будет носителем инфекции. Об этом он заявил на страничке Александра Беглова во время трансляции. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца.

Фото: Pexels

 

Теги: ковид, музеи и театр, пиотровский, пцр-тест, смольный
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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