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Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца
Сегодня, 8:41
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Дмитрий Лисовец прокомментировал смерть привитого от коронавируса петербуржца

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Он обещал разобрать случай вместе со специалистами медицинских организаций на иммунологической комиссии.

Представитель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что информацию о причинах смерти  привитого от коронавируса петербуржца Анатолия Хрычева предоставят родственникам мужчины. Именно близкие погибшего и решат - делать ее публичной или нет. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург"

Лисовец отметил, что не может на данный момент делиться сведениями, которыми располагает, назвав их "медицинской тайной". Кроме того, он подчеркнул, что обсуждать тему на основании слухов непрофессионально. Председатель комитета пообещал разобрать случай на иммунологической комиссии. Целью мероприятия станет выяснение причины смерти и связи вакцинации с летальным исходом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что непривитых сотрудников в Петербурге начнут отстранять без сохранения зарплаты.

Фото: Pexels

 

 

Теги: вакцинация, здоровье, ковид, комментарий, лисовец, минздрав, умер вакцинированный петербуржец
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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