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Непривитых сотрудников в Петербурге начнут отстранять без сохранения зарплаты
Сегодня, 22:56
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Непривитых сотрудников в Петербурге начнут отстранять без сохранения зарплаты

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На работу не будут допускать до тех пор, пока сотрудник не сделает прививку, или не закончится неблагополучная эпидемическая ситуация.

В среду, 10 ноября, в Смольном напомнили петербуржцам о перечне сфер, от работников в которыз будут требовать обязательную вакцинацию, иначе грозят санкции. 

В случае, если работник начнет уклоняться от прививки без предоставления медотвода, его могут отстранить без сохранения зарплаты до окончания неблагополучной эпидемической ситуации. Чаще всего в списке упоминаются те сфере, где присутствует множество социальных контактов. Например, обязательна вакцинация для сотрудников аэропорта "Пулково".

Механизм отстранения от работы за отказ от прививки в Петербурге стал известен еще в октябре.

Ранее стало известно, что непривитых пенсионеров могут лишить общепита.

Фото: Pexels

Теги: вакцинация, коронавирус, петербург, прививка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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