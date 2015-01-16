Непривитых сотрудников в Петербурге начнут отстранять без сохранения зарплаты

На работу не будут допускать до тех пор, пока сотрудник не сделает прививку, или не закончится неблагополучная эпидемическая ситуация.

В среду, 10 ноября, в Смольном напомнили петербуржцам о перечне сфер, от работников в которыз будут требовать обязательную вакцинацию, иначе грозят санкции.

В случае, если работник начнет уклоняться от прививки без предоставления медотвода, его могут отстранить без сохранения зарплаты до окончания неблагополучной эпидемической ситуации. Чаще всего в списке упоминаются те сфере, где присутствует множество социальных контактов. Например, обязательна вакцинация для сотрудников аэропорта "Пулково".

Механизм отстранения от работы за отказ от прививки в Петербурге стал известен еще в октябре.

Ранее стало известно, что непривитых пенсионеров могут лишить общепита.

Фото: Pexels