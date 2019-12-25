Стал известен механизм отстранения от работы за отказ от прививки в Петербурге

По словам специалистов, если до 16 ноября 2021 года работники не проходят первый этап вакцинации, работодатель имеет право отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты.

В понедельник, 25 октября, заместитель руководителя государственной инспекции труда Петербурга Марина Андреева описала РБК механизм отстранения от работы сотрудников, нежелающих вакцинироваться.

Она пояснила, что работодатели должны составить список подлежащих вакцинации работников, после издать приказ о вакцинации сформированного списка сотрудников с прописанными там сведениями о необходимости вакцинации. Там необходимо уточнить некоторые сведения, например, сроки вакцинации, противопоказания и др.

В том числе работников нужно предупредить о вероятности отстранения от работы на основании статьи 5 пункта 2 ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" и абзаца 8 части первой статьи 76 Трудового кодекса России, правовым основанием для которого является постановление Башкетовой.

Так, в случае, если работник не пройдет первый этап до 16 ноября, работодатель имеет право отстранить сотрудника без сохранения зарплаты.

Ранее мы писали, что власти Петербурга объяснили, в каком случае иностранцы смогут получить QR-код.

Фото: Pexels