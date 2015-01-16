Невакцинированных пенсионеров могут лишить доступа в рестораны Петербурга

Тех горожан старше 60 лет, кто работает, но не прививается, будут отстранять.

В среду, 10 октября, на сайте петербургского управления Роспотребнадзора появилась новость, что невакцинированным горожанам старше 60 лет ограничат доступ к заведениям общественного питания и бытовым услугам.

В ведомстве уточнили, что работающих петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстранять от работы.

Руководителям организаций поручено до 15 декабря организовать работу по вакцинации сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной. До 15 января цикл вакцинации необходимо завершить.

С 16 декабря начнут отстранять от работы тех, кто не привился первым компонентом, а с 16 января тех, кто не прошел курс вакцинации.

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