В комтрансе прокомментировали вероятность блокировки льготных проездных для пожилых без QR-кода

В Смольном отметили, что информационные системы, ответственные за оплату проезда и за учет вакцинированных от коронавируса, не связаны друг с другом.

Накануне, 9 ноября, в комитете по транспорту сообщили, что в Петербурге пока не было задачи координировать системы контроля оплаты проезда и системы медицинского информационно-аналитического центра. Но сделать это нетрудно.Об этом написала "Фонтанка".

Власти оценили опыт Москвы: там заблокированы льготы на проезд для горожан старше 60 лет, потому что они должны соблюдать самоизоляцию. Исключение сделано для тех, кто вакцинирован. В Петербурге, кстати, такой опыт тоже уже был, но только в первую волну пандемии. Без льготного проезда остались в том числе ожилые медики, которые продолжали работать в перегруженных больницах. Ситуацию исправили, когда раздали бесплатные "Подорожники".

Напомним, Смольный подтвердил намерения избавиться от большинства кондукторов и ввести QR-коды в транспорте.

Фото: Piter.tv