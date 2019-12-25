В комтрансе прокомментировали вероятность блокировки льготных проездных для пожилых без QR-кода

Накануне, 9 ноября, в комитете по транспорту сообщили, что в Петербурге пока не было задачи координировать системы контроля оплаты проезда и системы медицинского информационно-аналитического центра. Но сделать это нетрудно.Об этом написала "Фонтанка".
Власти оценили опыт Москвы: там заблокированы льготы на проезд для горожан старше 60 лет, потому что они должны соблюдать самоизоляцию. Исключение сделано для тех, кто вакцинирован. В Петербурге, кстати, такой опыт тоже уже был, но только в первую волну пандемии. Без льготного проезда остались в том числе ожилые медики, которые продолжали работать в перегруженных больницах. Ситуацию исправили, когда раздали бесплатные "Подорожники".
Напомним, Смольный подтвердил намерения избавиться от большинства кондукторов и ввести QR-коды в транспорте.
Фото: Piter.tv
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