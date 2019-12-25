Смольный подтвердил намерения избавиться от большинства кондукторов и ввести QR-коды в транспорте

Те, кто не может оплачивать проезд по карте, должны будут приобрести билет со штрих-кодом.

Стали известны подробности введения QR-кодов в общественном транспорте. Их рассказали в пресс-службе комитета по транспорту 9 ноября.

Накануне стало известно, что СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявило аукцион на разработку электронного контроля оплаты проезда. Новую форму билета будут вводить в период транспортной реформы с апреля 2022 года. Автобусы на новых маршрутах будут оборудованы валидаторами на поручнях. Оплатить проезд можно будет по "Единой карте петербуржца", "Подорожнику", банковской карте, смартфону или штрих-коду на бумажном билете.

QR-код – это разовый проездной билет. По аналогии с жетоном в метро он позволяет пассажиру реализовать своё право на проезд в наземном общественном транспорте за наличный расчет. говорится в официальном сообщении.

Разовый билет со штрих-кодом можно будет купить в метрополитене. Он будет действовать 3 дня с момента покупки. Также билет будет поддерживать пересадочный тариф.

В Смольном подтвердили, что планируют избавляться от большинства кондукторов. Они останутся только на самых напряженных маршрутах и в центре города. Воспользоваться QR-кодом (то есть бумажным билетом) можно будет и на маршрутах с кондукторами. Власти считают, что такое решение целесообразно, так как эксперимент показал, что большинство пассажиров самостоятельно оплачивают проезд. Бизбилетников будут ловить контролеры.

Фото: Piter.TV