В Петербурге назначены врио председателя комздрава и советник губернатора

В Петербурге губернатор Александр Беглов сделал 17 июня кадровые назначения. Об этом рассказали в Смольном.
Врио председателя городского комитета по здравоохранению стал Андрей Сарана, который с февраля 2019 года работает в должности первого заместителя ведомства. Ранее он являлся заместителем главного врача в больнице №40.
Кроме того, Юрий Шишкин теперь советник губернатора Северной столицы. До этого чиновник занимал пост главы комздрава, еще раньше – главврача больницы №9.
Ранее на Piter.TV: Дмитрий Лисовец назначен врио директора Территориального фонда ОМС.
Фото: Piter.TV
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