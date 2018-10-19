В Петербурге назначены врио председателя комздрава и советник губернатора

Врио председателя городского комитета по здравоохранению стал Андрей Сарана.

В Петербурге губернатор Александр Беглов сделал 17 июня кадровые назначения. Об этом рассказали в Смольном.

Врио председателя городского комитета по здравоохранению стал Андрей Сарана, который с февраля 2019 года работает в должности первого заместителя ведомства. Ранее он являлся заместителем главного врача в больнице №40.

Кроме того, Юрий Шишкин теперь советник губернатора Северной столицы. До этого чиновник занимал пост главы комздрава, еще раньше – главврача больницы №9.

Ранее на Piter.TV: Дмитрий Лисовец назначен врио директора Территориального фонда ОМС.

Фото: Piter.TV