Новая "Золушка" стала главным претендентом на "Оскар" по мнению зрителей

Премьера картины состоялась 3 сентября 2021 года.

Впервые в премии "Оскар" зрители выбирают претендента в категории "Лучший фильм". Онлайн-голосование завершится 3 марта. Пока лидирует мюзикл с гендерно-нейтральной феей "Золушка". Об этом пишет издание Deadline.

Когда голосование только началось, то в лидеры рейтинга быстро выбились кинокомиксы – "Человек-паук: Нет пути домой" и "Лига Справедливости" (версия Зака Снайдера). Однако вскоре аудитория изменила свой выбор.

В современном прочтении известной сказки, у девушки, терпящей унижения от мачехи и сводных сестер, появится гендерно-нейтральная фея-крестная. Ее сыграл актер Билли Портер. Роль Золушки исполнила певица Камила Кабельо. Принца сыграл Николас Галицын, а короля – Пирс Броснан. Премьера состоялась 3 сентября 2021 года.

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Видео: YouTube / Amazon Prime Video