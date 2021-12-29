Роберт Паттинсон признался на шоу Джимми Киммела, что боялся стать худшим Бэтменом

Актер волновался перед премьерой фильма о супергерое.

Американский актер Роберт Паттинсон признался в телевизионном шоу Джимми Киммела в том, что боялся стать худшим Бэтменом. Интервью для СМИ артист дал в преддверии выхода на большие экраны картины режиссера Мэтта Ривза "Бэтмен".

Я был в абсолютном ужасе. я давно так не боялся выпускать фильм. Роберт Паттинсон, актер

Напомним, что ранее актер получал главные роли в популярных кинопроектах, таких как "Сумерки" и "Гарри Поттер". Однако для него оказалось личным испытанием презентовать публике фильм о супергерое из вселенной DC-комиксов. Киммел пошутил, что если окажется, что Паттинсон плохо сыграл персонажа, то это станет катастрофой.

Warner Bros. выпустила тизер супергеройских фильмов DC 2022 года.

Фото и видео: YouTube / Jimmy Kimmel Live