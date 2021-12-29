Warner Bros. выпустила тизер супергеройских фильмов DC 2022 года

В текущем году запланирован выход минимум четырех новинок для киновселенной.

Американская кинокомпания Warner Bros. выпустила тизер супергеройских фильмов вселенной DC, которые должны выйти на экраны в 2022 году. Ролик размещен на официальном YouTube-канале. Создатели назвали новинки, которые будут выпущены для поклонников серии. В частности, появятся блокбастеры "Чёрный Адам", "Аквамен 2", "Бэтмен" и "Флэш". Отдельные кадры и эпизоды в ролике презентованы разработчиками впервые для широкой публики. В частности, продемонстрирован Доктор Фэйт, которого в проекте сыграет Пирс Броснан.

Напомним, что в российский широкий прокат фильм "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной ролике поступит 2 марта 2022 года. Киноновинка "Чёрный Адам" с Дуэйном Джонсоном запланирован на 29 июля. Премьера "Флэша" в РФ намечена на 3 ноября. Сиквел "Аквамена"готовится к презентации 16 декабря.

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Фото и видео: YouTube / DC

