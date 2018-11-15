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Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить кредит в 1,5 млрд рублей
Сегодня, 22:37
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Бондарчук попросил Путина помочь "Ленфильму" погасить кредит в 1,5 млрд рублей

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Киностудия заняла деньги у банка в 2013 году.

В середине августа Владимир Путин дал поручение разобраться в вопросе долгах "Ленфильма". Стало известно, что с просьбой помочь кинокомпании обратился Федор Бондарчук.

По данным "Интерфакса", у "Ленфильма" есть задолженность перед банком "ВТБ" в размере 1, 53 млрд рублей. Глава совета директором кинокомпании Бондарчук попросил предоставить субсидии для погашения обязательств. 

В декабре 2017 сообщалось о том, что организации договорились о досрочном погашении кредита, однако в апреле 2018 оказалось, что ситуация не изменилась, об этом сказал глава министерства культуры Владимир Мединский. По словам мужчины, у "Ленфильма" есть все возможности для погашения долга. 

Ранее Piter.TV рассказал о премьере фильма ученика Сокурова на "Ленфильме".

Фото: vk.com/fedor_bondar4uk

Теги: бондарчук, ленфильм
Категории: Лента новостей, Новости России,

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