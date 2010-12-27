Режиссер фильма "Мальчик русский" рассказал о создании картины

Piter.TV узнал, как участнику Берлинского кинофестиваля пришла идея снять фильм о Первой мировой войне, и что хотел показать автор своей картиной.

Сегодня, 27 августа, отмечают День российского кино. В преддверии праздника на киностудии "Ленфильм" прошел показ дебютной работы молодого режиссера Александра Золотухина под названием "Мальчик русский". Ожидаемой премьеру делало то, что фильм стал одной из последних дебютных работ учеников мастерской Александра Сокурова.

Международная премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2019 года. Пока "Мальчик русский" выступал в роли участника престижных зарубежных и отечественных фестивалей, но ожидается, что фильм в скором времени увидит и широкий зритель. Piter.TV удалось узнать у Золотухина, как создавался фильм, какое участие в съемках принимал мастер, а также о том, как ощущает себя дебютант в мире кинематографа.

Александр рассказал, что стать режиссером не было мечтой его жизни, после окончания школы он поступил в КБГУ им. Х.М.Бербекова на программирование. В Кабардино-Балкарскую Республику будущий режиссер переехал с семьей еще в пять лет, и прожил в ней большую часть своей жизни. Важную роль в выборе специальности сыграли родители – они настояли на том, что нужно было выбрать серьезную профессию. К третьему курсу молодому человеку стало ясно, что его тянет к творчеству, а именно – к киноиндустрии. Дебютант отметил, что его любимым режиссером стал Акира Куросава, чьи работы нравится ему и по сей день.

Закончив университет, Золотухин отправился в Петербург и поступил на заочное отделение в Институт кино и телевидения.

"Мне пришлось учиться на заочном, потому что второе высшее образование является платным, параллельно надо было работать. Это было неполное погружение в профессию. Когда открылась мастерская Александра Сокурова в Нальчике, я ходил на занятия вольным слушателем, а на третьем курсе перевелся официально. Мне понравилось отношение Александра Николаевича к студентам, тот объем знаний, который он им давал, все это поразило меня. Несмотря на то, что мастер говорил не смотреть его работ, я все равно видел несколько его картин, поэтому мне было важно перевестись именно к нему. Об этом не жалею, конечно", - поделился Золотухин.

Идея создать фильм, события которого разворачиваются во время Первой мировой войны, у молодого человека появилась еще во время обучения. Тогда же он поделился задумкой с Сокуровым. "Мальчик русский" - это история о деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну. Так вышло, что он потерял зрение в первом же бою. После этого парня решили сделать "слухачом" - человеком, который "прослушивает небо" с помощью звукоулавливателей и сообщает о приближении вражеских аэропланов.

"Во-первых, я мало знал о Первой мировой войне и стал изучать этот вопрос. Во-вторых, мне было интересно поведение человека в военное время. Как-то в Интернете я случайно наткнулся на изображения звукоулавливателей и очень заинтересовался этим. В итоге устройство стало одним из важных элементов сюжета. Так как они давно не используются и существуют новые технологии прослушки, нам пришлось воссоздать аппарат", - рассказал режиссер.

По словам Александра, чтобы создать действительно исторический фильм, нужно было серьезно изучить период начала XX века. В этом помогала литература, архивные документы. По некоторым вопросам пришлось обращаться к специалистам. Съемки проходили на территории Петербурга, Кронштадта и Выборга.

"Например, мы узнавали, как выглядят ожоги после взаимодействия кожи с различными газами. Нам показывали старые и современные снимки, что происходит с глазом через неделю, две и так далее", - добавил режиссер.

По задумке автора, при просмотре "Мальчика русского" зритель должен чувствовать себя отстраненно. Режиссер хочет показать, что события происходили давно, за прошедшие 100 лет человек сильно изменился, в том числе и внешне. Золотухин считает, что война раскрывает в человеке хорошие качества, доброту людей к друг другу, и это он хотел показать в отношении между героями фильма и в поведении слепого мальчика Алексея.

"На то, чтобы выбрать от первого до последнего актера нам понадобился год. Многие актеры, сыгравшие в фильме, не являются профессионалпит. За 100 лет человек сильно изменился, приобрел "столичный налет", а нам нужны были простые парни. Мы искали их в кадетских училищах, на заводах, а главного героя нашли в детском доме. Человека на роль "слухача", кстати, не могли найти дольше всех", - поделился Золотухин.

Но несмотря на желание дистанцировать зрителя, режиссер все-таки проводит некоторые параллели – периодически мы видим лица молодых современных музыкантов, членов симфонического оркестра Ленобласти "Таврический" под управлением Михаила Голикова. Оркестр считается самым "молодым": большинству исполнителей 23-34 года. Примерно такого же возраста и герои фильма, но у наших современников совсем другая жизнь. Они наполнены энергией, погружены в творчество, в то время как молодое поколение в 1916-м году было вынуждено выйти на войну.

"Спустя сто лет мы вновь слышим милитаристские лозунги, и нас это беспокоит. Мы задаемся вопросом, что будет с ними дальше, с этими молодыми и энергичными людьми? Какое их ждет будущее?", - объяснил Золотухин.

Музыкальное сопровождение сыграло важнейшую роль в фильме, в самых драматичных моментах картины оркестр исполняет произведения Сергея Рахманина – композитора, предчувствовашего грядущую войну. Как рассказал руководитель "Таврического" Михаил Голиков, на кадрах зритель видит реальную репетицию оркестра, все кадры были отсняты с первого раза.

"Мальчик русский", выпущенный киностудией "Ленфильм" в 2018 году, стал победителем Международного Пекинского Кинофестиваля, завоевал два главных приза на Международном кинофестивале в Тегеране, получил Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России на "Кинотавре". На данный момент точно неизвестно, выйдет ли фильм в широкий прокат, однако такие планы есть. Александр не хочет себя причислять к "массовым" или же "авторским" режиссерам, он отмечает, что это деление не совсем верное.

"Я считаю, что нет массового и авторского кино, если профессиональное и непрофессиональное. Я старался сделать так, чтобы зритель после просмотра почувствовал, что провел это время не зря. Александр Сокуров учил нас, что самое ценное, чем платит тебе твой зритель - это своим временем", - поделился молодой режиссер.

Золотухин стал одним из известных дебютантов-воспитанников Сокурова. Также из-под крыла легендарного режиссера "вылетели" Кантемир Балагов, известный по картине "Теснота", Кира Коваленко с фильмом "Софичка" и автор "Глубоких рек" Владимир Битоков. Александр Золотухин рассказал, что между коллегами нет конкуренции, они учились все вместе и поддерживают друг друга по любым вопросам.

Сейчас Александр Золотухин заканчивает работу над новым сценарием. В этот раз события будут происходить в нынешнее время, место действия – российская армия.

Фото: Piter.TV, lenfilm.ru, архив