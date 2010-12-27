Правительство РФ поможет "Ленфильму" рассчитаться с долгами

Киностудии "Ленфильм" выделят федеральную субсидию, которая сможет помочь покрыть курсовую разницу в приобретении оборудования. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора студии Эдуарда Пичугина.
В конце октября о нехватке денег заявил пресс-секретарь киностудии Валерий Карпов. Руководсвт "Ленфильма" сейчас выстраивает антикризисную программу.
Ранее председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук обратился за помощью к президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал киностудию и согласовал перечень мер поддержки.
В октябре налоговая служба заблокировала сразу четыре счета "Ленфильма".
Фото: ВК/ Ленфильм
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