Правительство РФ поможет "Ленфильму" рассчитаться с долгами

Киностудии выделят субсидию.

Киностудии "Ленфильм" выделят федеральную субсидию, которая сможет помочь покрыть курсовую разницу в приобретении оборудования. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на генерального директора студии Эдуарда Пичугина.

В конце октября о нехватке денег заявил пресс-секретарь киностудии Валерий Карпов. Руководсвт "Ленфильма" сейчас выстраивает антикризисную программу.

Ранее председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук обратился за помощью к президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал киностудию и согласовал перечень мер поддержки.

В октябре налоговая служба заблокировала сразу четыре счета "Ленфильма".

Фото: ВК/ Ленфильм