Лидером рейтинга стал Сбербанк. Среди нефтедобывающих компаний - "Газпром".

В РБК составили топ-10 богатейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей. Первое место в рейтинге самых крупных компаний по объему денежных средств и их эквиваленту стал Сбербанк. Аналитики подсчитали средства, находящиеся на счетах компании к концу 2018 года. По данным издания, организация имела на этот период 2,33 трлн рублей.

На второй позиции расположился "Газпромбанк" с триллионом рублей в остатке на счете. Топ-3 закрыл ВТБ, у которого осталось на счету 929,3 миллиарда рублей. В десятке оказались "Газпром", "Роснефть", "Лукойл", "Альфа-банк", "Сургут-нефтегаз" "Газпром нефть" и "Почта России". Однако если убрать из перечня кредитные организации, то лидером станут нефтедобывающие корпорации.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей.

Фото: Piter.tv

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