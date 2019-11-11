ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей

Сотрудников призывают быть готовыми в возможным киберударам.

Центробанк предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей.Созданная банком система позволяет клиентам переводить деньги по номеру мобильного телефона. Сделать это можно, если ваш банк является участником данной сети.

Однако киберспециалисты предупреждают, что номером могут воспользоваться мошенники. Они научились путем перебора получать с телефонных номеров ФИО, а также наименования банков, в которых пользователем открыты счета. В НСПК рассказали, что осуществляют мониторинг за безопасностью транзакций круглосуточно

...выстроена надежная защита от повторяющихся операций перебора без цели совершения платежа. За все время выявлено лишь несколько таких операций. Операции без цели совершения перевода были заблокированы прокомментировали в организации

В ЦБ заметили, что СБП надежно защищена двухступенчатой системой антифорда. Ради дополнительной безопасности банкам направлено информационное письмо с действиями, которые им необходимо совершить в случае попытки атаки хакеров.

Ранее Piter.tv писал о том, что европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Proofpoint