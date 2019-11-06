Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Европейцы разрабатывают собственную систему, которая заменит американские аналоги.

Европейские банки планируют отказаться от использования Visa и MasterCard. Организации намерены использовать собственную платежную систему, которая заменит американские. Инициатива рассматривается с 2017 года, но сейчас об ее вводе задумались серьезно.Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на французское агентство Agence France-Presse. Изначально проект носил чисто политический характер, но со временем приобрел и экономический. Теперь Европейский центральный банк хочет сделать платежи суверенными. замене подвергнутся и мобильные платежные системы Запада.

На данный момент над разработкой систему трудятся сотрудники 20 европейских банков. Предварительно система получила название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative. Однако пока что ни одна финансовая организация не подтвердила свое участие в разработке. Источники говорят о включении в работу французских компаний, а также немецкого Deutsche Bank.

Ранее Piter.tv писал о том, что Visa и Mastercard могут уйти из России из-за нового законопроекта.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Infographics Show