Мошенники от лица работодателей крадут пароли и данные банковских карт

В СМИ узнали о криминальной схеме по обману россиян.

Дистанционные мошенники от лица российских работодателей стали обманывать ищущих работу граждан. Для того аферисты просят для проведения онлайн-собеседования установить специальную программу, которая позволяет им похитить пароли и данные банковских карт. Соответствующее заявление сделали журналисты информационного агентства "ТАСС".

В СМИ объяснили, что злоумышленники размещают в интернете привлекательные вакансии с хорошими условиями работы. Когда заинтересованный в работе россиянин откликается на предложение, то ему предлагают установить специальную программу для проведения якобы онлайн-собеседования. В реальности речь идет о вредоносном программном обеспечении. Она дает преступникам удаленный доступ к личным сведениям жертвы обмана размещенным в мобильном устройстве.

Татьяна Черниговская предупредила о мошенниках, использующих её образ и голос.

Фото: Piter.tv