Татьяна Черниговская предупредила о мошенниках, использующих её образ и голос

Мошенники создают дипфейки академика Черниговской для рекламы товаров.

Мошенники создают поддельные видео и аккаунты с участием директора Института когнитивных исследований СПбГУ Татьяны Черниговской. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

С помощью искусственного интеллекта злоумышленники копируют внешность и голос учёного. От её имени они ведут страницы в социальных сетях, рекламируют сомнительные товары и продают онлайн-курсы, к которым Черниговская не имеет отношения.

В СПбГУ подчеркнули, что у профессора нет личных страниц и блогов в социальных сетях. Поэтому любые аккаунты, с которых пользователям пишут от её имени, предлагают платные услуги или дают советы, следует считать поддельными. Проверенную информацию о деятельности Черниговской можно найти только на официальном сайте университета.

Специалисты также рекомендуют обращать внимание на характерные признаки дипфейков. Среди них — неестественная мимика, несовпадение движений губ со звуком и визуальные дефекты. Пользователям советуют проявлять осторожность при просмотре подобных роликов и не доверять сомнительным предложениям.

В МВД рассказали, как мошенники убеждают ставить вредоносные приложения.

Фото: Piter.tv