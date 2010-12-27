Эксперт: Visa и MasterCard пойдут на юридические уловки при риске ухода из России 

Такое развитие событий возможно, если парламентарии примут поправку "О национальной платежной системе".

Эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев заявил, что Visa и MasterCard пойдут на юридические уловки при риске ухода из России. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Такое развитие событий возможно, если парламентарии примут поправку "О национальной платежной системе".

Если в законодательство, регулятивный документ вносятся какие-то запретительные вещи, то они всегда несут определенные риск. Он может либо реализоваться, либо нет, но в данном случае риск скорее гипотетический. Российский рынок считается для международных платежных систем стратегическим, что они и сами обычно признают – количество пользователей большое, и их число постоянно прирастает. Терять рынок Visa и MasterCard явно не собираются заявил эксперт

Напомним, что в соответствующем законе поправки направлены на обеспечение соответствия всех операторов платежных систем российскому законодательству. В Центральном банке уверены, что Visa и MasterCard намерены остаться в России.

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