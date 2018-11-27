"Ъ": Visa и Mastercard могут уйти из России из-за нового законопроекта

Международные системы, которые зарегистрированы в ЦБ, должны будут обеспечивать бесперебойное проведение платежей по картам любых российских банков, в том числе и тех, которые находятся под санкциями США и Евросоюза.

Госдума собирается рассмотреть законопроект, предъявляющий новые требования к работе платежных систем. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ".

Если законопроект примут, то иностранным платежным системам запретят блокировать платежи банков, оказавшихся под санкциями. Инициативу рассмотрит нижняя палата парламента 23 июля.

Международные системы, которые зарегистрированы в ЦБ, должны будут обеспечивать бесперебойное проведение платежей по картам любых российских банков, в том числе и тех, которые находятся под санкциями США и Евросоюза.

У Visa и MasterCard будет 180 дней, чтобы скорректировать свои правила, в противном случае ожидается исключение из реестра ЦБ и запрет на работу в России. То есть, в случае принятия законопроекта, Visa и MasterCard должны будут идти против санкций США. Однако, они не смогут выполнить данное требование из-за правил материнских компаний. При худшем исходе, в России нельзя будет расплатиться картами иностранных банков, а за рубежом не будут принимать российские карты.

Видео: YouTube/ Дума ТВ