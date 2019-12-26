Стало известно, кто возглавил киностудию "Ленфильм"

Прогнозы оказались верными.

Накануне Союз кинематографистов Петербурга попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина ускорить смену директора "Ленфильма". Реакция последовала. На своих страницах в соцсетях бывший глава киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин объявил о том, что официально уходит со своего поста "с гордостью и чувством удовлетворения".

Пичугин сообщил, что за восемь лет работы во главе структуры у него и команды "Ленфильма" вышло создать уникальное культурное пространство, обновить саму студию и снять прекрасные фильмы.

Экс-глава "Ленфильма" также объявил, что студию теперь возглавит Инесса Юрченко, как и сообщалось в прогнозах. Вышло соответствующее распоряжение Росимущества, а сама Юрченко подтвердила информацию о назначении телеканалу "Санкт-Петербург". Сейчас она "идет на встречу с министром", а коллективу "Ленфильма" ее представят на следующей неделе.

Фото: "ВКонтакте" / Ленфильм