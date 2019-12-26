Союз кинематографистов попросил ускорить смену директора "Ленфильма"

Инесса Юрченко до сих пор не получила полномочий Эдуарда Пичугина.

Союз кинематографистов Петербурга попросил Михаила Мишустина ускорить смену директора "Ленфильма". Председатель организации заявил, что сотрудников вызывает беспокойство тот факт, что кандидат на должность до сих пор не наделен полномочиями. Соответствующее письмо направлено в адрес премьер-министра страны. В нем режиссер Сергей Снежкин заявил о необходимости исполнить принятое решение о смене руководства. Оно было заявлено еще в декабре 2019 года. Еще 27 числа Минкульт направил Росимуществу письмо с просьбой освободить от поста Эдуарда Пичугина.

Просим Вас дать необходимые поручения и ускорить исполнение решения совета директоров АО "Киностудия "Ленфильм". говорится в тексте документа

Снежкин добавил, что смена генерального директора позволит недопустить окончательного развала киностудии. Напомним, что на место Пичугина назначили врио. Пост отдали Инессе Юрченко. Однако до сих пор Росимущество не уведомило о прекращении полномочий Пичугина.

Ранее Мединский рассказал, что Минкультуры продолжит возрождать "Ленфильм".

Фото: Вконтакте/Ленфильм

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