Мединский рассказал, что Минкультуры продолжит возрождать "Ленфильм"

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года.

Министерство культуры будет продолжать прикладывать усилия для возрождения и развития киностудии "Ленфильм". Об этом сообщил министр культуры Владимир Мединский.

Кто бы ни возглавил "Ленфильм" в ближайшее время как новый генеральный директор, политика на возрождение студии останется прежней, – рассказал министр

Также Мединский рассказал, что генеральный директор киностудии Пичугин покидает пост генерального директора по решению совета директоров. Эдуард Пичугин будет выполнять обязанности гендиректора до назначения временного управляющего. Нового главу выберут до 30 ноября.

Киностудия "Ленфильм" ведет свою историю с 1914 года. Название "Ленфильм" студия получила в 1930-х годах.

Фото: ВК/ Ленфильм