Стало известно, кто может возглавить "Ленфильм"

Её может возглавить совладелец и генеральный продюсер петербургской компании "Триикс медиа" Инесса Юрченко.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что старейшую кинокомпанию в России может возглавить совладелец и генеральный продюсер петербургской компании "Триикс медиа" Инесса Юрченко. Об этом сообщает "Фонтанка".

Юрченко заявила, что она не может комментировать эту информацию. Она отметила, что намерена продолжить работать над кинолентами в собственной компании.

Известно, что Инесса Юрченко участвовала в создании сериала "Дознаватель". Кроме того, она продюсировала такие фильмы и сериалы, как "С любовью из ада", "Шхера-18", "Шпильки", "Выжить любой ценой", "Литейный" и "Десант есть десант".

Напомним, что ранее Мединский рассказал, что Пичугин покидает данный пост по решению совета директоров. Экс-гендиректор "Ленфильма" будет выполнять обязанности гендиректора до назначения врио.

Ранее мы сообщали о том, что Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром.

Фото:ВК/ Ленфильм