Госдума поддержала назначение Мишустина премьер-министром

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства накануне предложил президент РФ Владимир Путин.

В четверг, 16 января, в Госдуме началось пленарное заседание, на котором обсуждался вопрос о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустину для этого нужно было получить поддержку минимум 226 депутатов. За его кандидатуру выступили 383 человека, воздержался 41 депутат.

В ходе заседания со своими мнениями по поводу новой кандидатуры выступили представители парламентских партий, от Сергея Миронова до Владимира Жириновского.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства накануне предложил президент РФ Владимир Путин. Это произошло после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Кандидатуру главы ФНС политолог Александр Конфисахор назвал непонятной и неоднозначной. Эксперт прогнозирует не самые радужные последствия назначения. Политолог предположил, что теперь налоговая система будет жестче и усилится не на заработок, а на изымание доходов.

Михаил Мишустин был назначен руководителем Федеральной налоговой службы 6 апреля 2010 года. До этого с января 2007 по март 2008 года он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

Видео: YouTube/ Совет Федерации, Правительство России, kremlin