Кто такой Михаил Мишустин – новый кандидат в премьер-министры РФ

Piter.tv собрал информацию о чиновнике, который ранее не был известен широкой публике.

Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра 15 января, сам Мишустин согласился с инициативой главы государства. Кандидатуру на должность нового премьер-министра РФ рассмотрят в Госдуме в ходе заседания 16 января. Перед этим возможному будущему премьер-министру предстоит встреча с лидерами всех парламентских фракций.

Биография

Из открытых источников известно, что Михаил Владимирович Мишустин появился на свет 3 марта 1966 года в Москве. Инженер по профессии, в конце 80-х он закончил Московский станкоинструментальный институт по специальности "системы автоматизированного проектирования". После этого Мишустин работал аспирантом Московского станкоинструментального института. Потом – в Международном компьютерном клубе: сначала директором тестовой лаборатории, заместителем генерального директора и председателем правления. Эта организация ставила цель в виде привлечения западных передовых информационных технологий в Россию.

В 1998-м году Михаил Мишустин стал замруководителя Государственной налоговой службы России, по 2004-й год он работал заместителем Министра РФ по налогам и сборам. Потом местами работы чиновника стали Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами.

В 2008-м году Михаил Мишустин – президент группы компаний UFG – одну из компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями и паевыми инвестиционными фондами. С 2010-го года Мишустин стал главой Федеральной налоговой службы (ФНС). На этом посту он сменил Михаила Мокрецова, также работавшего в Петербурге в должности вице-губернатора.

Инициативы

Судя по сообщениям в профильных СМИ, за время работы Михаила Мишустина Федеральная налоговая служба отметилась рядом достижений.

За период с января по ноябрь 2019-го года в бюджет РФ поступило более 20 триллионов рублей от ФНС. Данные показатели почти 6% больше, чем за этот же период 2018 года.

В прошлом году в статусе самозанятых зарегистрировалось 330 тысяч человек.

Служба стала куратором развития цифровых технологий в отрасли – сейчас работает более 50 электронных сервисов ФНС. На сайте ФНС появились "личные кабинеты" для физлиц, организаций и ИП. У граждан России появилась возможность платить налоги и задолженности через интернет.

В 2018-ом году был запущен Единый госреестр записей актов гражданского состояния – записи в ЗАГСах должны быть оцифрованы за период до 1926 года. В прошлом году также был завершен переход на новый метод применения контрольно-кассовой техники. Теперь информация о расчетах в адрес налоговых органов также передается в онлайн-режиме.

Одна из последних встреч Михаила Мишустина с Владимиром Путиным состоялась в 2019 году. Тогда президент отметил, что "от работы ФНС зависит решение многих вопросов строительства государства".

Личное

Михаил Мишустин женат, у него трое детей. Любитель хоккея – входит в наблюдательный совет ХК ЦСКА, неоднократный участник матчей Ночной хоккейной лиги, играл в составе команды "Премьер".

Супруга Михаила Мишустина заняла девятое место в рейтинге самых состоятельных жен "слуг народа" от журнала Forbes. Ее годовой доход в 2014-м был оценен в 160,1 миллиона рублей.

Мнения экспертов

Выбор будущим премьер-министром Михаила Мишустина политолог Александр Конфисахор назвал непонятным и неоднозначным. Эксперт прогнозирует не самые радужные последствия назначения.

"Даже для меня он не очень известный, не из первого-второго рядов. Одно дело назначать вице-премьером вышедшего из добывающих отраслей человека, который умеет зарабатывать своим трудом, другое – снимающего сливки. То есть снимающего благодаря закону деньги с тех, кто эти деньги заработал. Боюсь, что теперь налоговая система будет жестче, усилится не на заработок, а на изымание доходов" – подчеркнул политолог.

Также ряд экспертов вспомнил, что однажды правительство РФ тоже возглавлял "налоговик": экс-руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Премьер-министр задержался на должности с сентября 2007 года по май 2008 года, когда кабинетом министров стал руководить Владимир Путин. Предшественником Зубкова на посту был Михаил Фрадков, который работал на должности директора Федеральной службы налоговой полиции.

Фото: kremlin.ru