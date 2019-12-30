"Последствия могут быть не лучшими": эксперты оценили возможное назначение Мишустина в правительство

Саму отставку правительства политологи давно ожидали.

После послания президента Федеральному собранию 15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым заявило об уходе в отставку. Новость широко разлетелась по отечественным и мировым СМИ, Владимир Путин уже озвучил вариант новой должности для Медведева, а на должность премьер-министра вскоре предложили главу ФНС Михаила Мишустина. Piter.TV узнал у нескольких политологов, как они смотрят на произошедшее.

Александр Конфисахор, доцент кафедры политической психологии СПбГУ, отметил, что отставка давно ожидалась и прогнозировалась экспертами, однако уход Медведева после послания – "неожиданно, интересно и запомнится надолго".

"Сейчас главное понять, кто будут теперь ключевыми фигурами в правительстве. Если это будет простая ротация – один перейдет на место другого – ничего не изменится. Это должны быть новые свежие лица, не те, кто сейчас работает в правительстве, а те, кто от него далек" – рассказал Конфисахор.

В качестве таких кадров сам политолог видит четырех успешных губернаторов, которые способны выйти на уровень вице-премьеров, однако не стал озвучивать фамилии, чтобы "не сглазить". Выбор же премьер-министром Мишустина политолог назвал непонятным и неоднозначным. Конфисахор невесело прогнозирует не самые радужные последствия назначения.

"Даже для меня он не очень известный, не из первого-второго рядов. Одно дело назначать вице-премьером вышедшего из добывающих отраслей человека, который умеет зарабатывать своим трудом, другое – снимающего сливки. То есть снимающего благодаря закону деньги с тех, кто эти деньги заработал. Боюсь, что теперь налоговая система будет жестче, усилится не на заработок, а на изымание доходов" – подчеркнул политолог.

Доктор политических наук Александр Сунгуров отметил, что Дмитрий Медведев в качестве сменщика уже не рассматривается, и предполагает некие смотрины на должность вице-премьеров.

"Надеюсь, новый состав будет более работоспособным. Не думаю, что станет хуже: старое правительство уже мало что решало. Стратегически, надеюсь, мы рано или поздно вернемся к демократии, когда люди, а не отдельные субъекты будут решать, кто станет управлять государством" – говорит Сунгуров.

Политолог Александр Нездюров по поводу отставки считает, что под ней, обусловленной предоставлением свободы для реформ, может скрываться громкий уход или увольнение, с которым не согласен увольняемый.

"Наше правительство не обладает субъектностью, которое позволило бы ему хлопнуть дверью. Оно могло стать неудобным для планируемых реформ и так прикрывает свое увольнение. Правительство – инструмент, в нем нет людей, которые проводили бы собственную политическую линию. Правительство вряд ли сильно огорчается: они будут востребованы либо в новом составе, либо в других подразделениях. Программы их не будут свернуты" – считает Недзюров.

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Фото: kremlin.ru