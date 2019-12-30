Путин назвал вопрос о количестве президентских сроков не принципиальным

При этом он согласен с тем, что одно лицо не может быть на посту президента РФ более двух сроков подряд.

Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что считает вопрос об ограничении числа президентских сроков не принципиальным. Однако он согласен с тем, что одно лицо не должно занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

На Большой пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря, Путин выступил против принятия новой Конституции. Он заявил, что это "живой инструмент", однако менять его не следует.

При этом глава России считает, что в основном законе все-таки следует изменить один пункт, касающийся срока президента. По мнению Путина, стоит убрать слово "подряд" из статьи об ограничении сроков президентской власти. Таким образом, дважды избравшийся президент лишится возможности занять этот пост еще раз.

Напомним, в 2012 году Путин после ухода Дмитрия Медведева, который был у власти с 2008 по 2012 гг., был избран на четвертый срок. Он заканчивается в 2024 году.

Видео: YouTube / Совет Федерации, kremlin