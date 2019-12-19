Он считает возможным отменить ограничение на нахождение в должности президента не более двух сроков подряд.

Владимир Путин выступил против принятия новой Конституции. На Большой пресс-конференции он заявил, что это "живой инструмент", но Конституцию "менять не следует".

При этом глава России считает, что в основном законе государства можно изменить один пункт, касающийся срока президента. По словам российского лидера, можно рассмотреть возможность отмены ограничения, которое запрещает президенту РФ находится в должности более двух сроков подряд.

Напомним, в 2012 году Путин после ухода с поста президента Дмитрия Медведева, который был у власти с 2008 по 2012 гг., был избран на четвертый срок. Он заканчивается в 2024 году.

Ранее Путин впервые развернуто прокомментировал дело Ивана Голунова.

Видео: Большая пресс-конференция