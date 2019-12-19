Путин впервые развернуто прокомментировал дело Ивана Голунова

Как оказалось, следствие ведет СК, а не МВД.

Владимир Путин в рамках Большой пресс-конференции впервые развернуто прокомментировал дело Ивана Голунова. Президент вспомнил о "чисках" в 1936-37 годах.

"Утром человек, проходил на работу, а вечером отдавали расстрелянное тело семье. Так что чистки российская история уже проходила. Поэтому они не нужны", — отметил Путин.

По словам главы государства, по делу Ивана Голунова уже уволено 5 человек из МВД. Кроме того, против них возбудили уголовные дела. Отмечается, что следствие ведет СК, а не МВД.

Напомним, что журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее мы сообщали о том, что суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия.

Видео:Большая пресс-конференция