Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

В Басманном суде не нашли причин удовлетворить запрос журналиста.

Московский суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК. Ранее Генпрокуратура обратилась в инстанцию с той же просьбой. В ведомстве заявили, что не видят причин в показе заявителю материалов расследования. Басманный суд поддержал прокуратуру в данном вопросе

Жалобу оставить без удовлетворения огласила судья

Прокурор напомнил, что журналист выступает в деле в качестве свидетеля, а само расследование носит маркировку "секретно". Сейчас следователи не видят необходимости знакомить Голунова с подробностями

Ранее Piter.tv писал о том, что Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания.