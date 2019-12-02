Суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следствия

Московский суд отклонил жалобу Голунова на бездействие следователя СК. Ранее Генпрокуратура обратилась в инстанцию с той же просьбой. В ведомстве заявили, что не видят причин в показе заявителю материалов расследования. Басманный суд поддержал прокуратуру в данном вопросе
Жалобу оставить без удовлетворения
огласила судья
Прокурор напомнил, что журналист выступает в деле в качестве свидетеля, а само расследование носит маркировку "секретно". Сейчас следователи не видят необходимости знакомить Голунова с подробностями
Ранее Piter.tv писал о том, что Иван Голунов намерен провести общественное расследование его задержания.
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