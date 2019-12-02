Прокуратура просит отклонить жалобу журналиста Голунова на бездействие СК

В Генпрокуратуре напомнили, что дело имеет статус "секретно".

Генпрокуратура просит отклонить жалобу журналиста Ивана Голунова на бездействие СК. В ведомстве добавили, что дело маркировано грифом "секретно". Голунов остается в статусе свидетеля и на данный момент нецелесообразно знакомить его с материалами. Дело рассматривается в Басманном суде Москвы.

По делу проводятся необходимые действия, ходатайства рассматриваются добавили в ведомстве

Ранее журналист обратился с заявлением против Следственного комитета. Он обвинил СК в том, то представители ведомства бездействуют в расследовании против сотрудников полиции. Ранее Голунова задержали оперативники по статьей за покушение на сбыт наркотиков. Москвича даже отправили под домашний арест. Однако 11 июня с него сняли обвинения и освободили.

Ранее Piter.tv писал о том, что Навального арестовали на 10 суток из-за митинга в поддержку Голунова.

