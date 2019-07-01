Навального арестовали на 10 суток из-за митинга в поддержку Голунова

Полицейские прямо из зала суда доставят Навального в спецприемник.

В понедельник, 1 июля, Хорошевский суд Москвы назначил 10 суток административного ареста Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС.

Навального обвинили в несанкционированном марше в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который прошел 12 июня.

Признать Навального виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга") и назначить ему наказание в виде 10 суток административного ареста огласил суд

Навального увезли под конвоем в спецприемник прямо из зала суда. Блогер позаботился о себе заранее: вещи и книги он принес с собой в суд.

Защита намерена обжаловать решение Хорошевского суда. Навальный вину не признает.

Напомним, что митинги в поддержку Ивана Голунова прошли во многих городах России. В Москве на акцию вышли 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны.

Ранее мы сообщали о том, что Иван Голунов опубликовал нашумевшее расследование о связи управления ФСБ с московским ритуальным рынком.

Видео:MasteR TV/YouTube