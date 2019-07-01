Иван Голунов опубликовал нашумевшее расследование о связи управления ФСБ с московским ритуальным рынком

В расследовании фигурирует похоронная служба ГБУ "Ритуал", занимающая большую долю в объеме столичного ритуального рынка. Иван Голунов, совместно с журналистами других из СМИ, установил связь главных лиц ритуального рынка с генералами ФСБ.

Спецкор "Медузы" Иван Голунов опубликовал резонансное расследование о похоронном бизнесе и московском УФСБ. Именно во время подготовки данного текста журналиста задержали и обвинили в хранении наркотиков, а затем отпустили за неимением доказательств.

В расследовании фигурирует похоронная служба ГБУ "Ритуал", занимающая большую долю в объеме столичного ритуального рынка. Иван Голунов, совместно с журналистами других из СМИ, установил связь главных лиц ритуального рынка с генералами ФСБ. Вторая половина расследования рассказывает о масштабном переделе похоронного рынка, который начался в 2015 году. Тогда директором ГБУ "Ритуал" стал бывший сотрудник антикоррупционного управления МВД Артем Екимов. Последние годы ежегодный доход компании составил 1,7 – 3 млрд рублей при общем объеме столичного похоронного рынка до 14 млрд рублей.

По версии журналистов, Екимов дал ключевые должности в ритуальном бизнесе выходцам из Ставропольского края. Помимо государственных грантов они организовали совместный бизнес с сыном главы ВД Владимиром Колокольцевым. Екимов, по версии расследователей, получил "Ритуал" благодаря дружбе с помощником главы управления ФСБ по Москве Маратом Медоевым. Его назначению, пишут журналисты, поспособствовал сам глава УФСБ Алексей Дорофеев. Отмечается, что дачи указанных высокопоставленных лиц находятся по соседству с выходцем из Ставропольского края Валерианом Маараки, являющимся заместителем Екимова в "Ритуале". Полный текст расследования опубликован на сайте "Медузы".

Напомним, ранее Piter.tv писал, что Путин назвал дело Голунова "произволом".

Видео: Piter.TV