Путин назвал дело Голунова "произволом"

По делу журналиста продолжается расследование.

Президент России Владимир Путин назвал дело журналиста Ивана Голунова "произволом" и потребовал наказать виновных. Об этом глава РФ заявил во время саммита "G-20" в Осаке.

Это не несправедливость — это произвол. Он должен быть расследован, и должны быть приняты соответствующие решения по этому вопросу,

– Владимир Путин

Напомним, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. В полиции рассказали, что при личном осмотре у него обнаружили 4 грамма запрещенного вещества. За обвинение в хранении и сбыте наркотиков Голунова ждал уголовный срок. Из-за недоказанности его участия в преступлении Иван Голунов был освобожден от уголовной ответственности. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев.

По делу продолжается расследование. Задержавшие Голунова сотрудники полиции отстранены от обязанностей на период внутренней проверки.

Видео: Al Jazeera English