Журналисту "Медузы" Голунову предъявили обвинение в попытке сбыть наркотики

Молодой человек утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили.

МВД предъявило обвинение специальному корреспонденту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову. Журналиста подозревают в попытке сбыть наркотики (статья 228.1 УК РФ). Об этом сообщил адвокат задержанного Павел Чиков в Telegram.

Адвокат заявил, что в отделе полиции Голунову стало плохо. Поначалу следователь отказался пускать к нему скорую, однако потом докторам разрешили осмотреть задержанного. Как сообщил Чиков, у журналиста подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематома. Нужен рентген и госпитализация. Следователь дважды отказал в госпитализации и настаивает на продлении срока задержания на 72 часа.

Ивана Голунова задержали 6 июня в районе станции метро "Цветной бульвар". В арендуемой квартире спецкорра нашли кокаин массой свыше 5 г. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. Сегодня, 8 июня, Никулинский суд Москвы должен избрать меру пресечения задержанному.

Журналист известен своими расследованиями. Среди его публикаций - расследования о злоупотреблениях в столичной мэрии. Голунов работал в изданиях "Ведомости", Forbes, РБК, "Слон" и на телеканале "Дождь". Сейчас он спецкор "Медузы".

Ранее мы писали, что в Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку журналиста Голунова.

Видео: YouTube / Мария Солнцева, Piter.TV