В Петербурге начались одиночные пикеты в поддержку журналиста Голунова

Пока никого не задерживают.

В пятницу, 7 июня, в Петербурге начались одиночные пикеты журналистов в поддержку Голунова. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, на митинг около станции метро "Гостинный двор" вышли около 7 человек. В данный момент никого не задерживают, полицейские только проверили паспорта у журналистов.

Писал о коррупции, ему подкинули наркотики сказано на плакате одного из участников

Напомним, что сегодня в Москве задержали журналиста отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова. В полиции сообщили, что при личном осмотре у Голунова обнаружили 4г запрещенного вещества. Задержание произошло около станции метро "Цветной бульвар". В квартире журналиста провели обыск и обнаружили еще один сверток. Органы подозревают его в сбыте наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Иван Голунов известен расследованиями о коррупции московской мэрии.

Ранее мы сообщали о том, что на ПМЭФ-2019 поговорили о трансформации строительного и жилищно-коммунального комплекса РФ.

Фото:sotavision/youtube

Видео:Piter.TV