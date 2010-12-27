На ПМЭФ-2019 поговорили о трансформации строительного и жилищно-коммунального комплекса РФ

Участие в панельной дискуссии принял президент НОСТРОЯ Антон Глушаков.

На ПМЭФ-2019 обсудили трансформацию строительного и жилищно-коммунального комплекса России. Участие в панельной дискуссии принял президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушаков.

В основу изменений будут заложены современные информационные технологии. Они смогут обеспечить коллективное управление информацией и "бесшовность" процессов проектирования, строительства и эксплуатации объектов.

Кроме того, важнейшим аспектом для развития отрасли, по мнению экспертов, должно стать формирование эффективных механизмов для привлечения инвесторов.

В моем понимании инвесторами могут быть только профессиональные игроки рынка. И для того, чтобы у них появилась такая возможность, им нужно ее предоставить: это должны быть либо налоговые вычеты, либо стимулирование конечного потребителя, который участвует в ипотеке, налоговые "каникулы", и что-либо еще для того, чтобы стимулировать объем инвестиций в строительство. Антон Глушаков

По словам президента НОСТРОЯ Антона Глушакова, одной из основных проблем трансформации является снижение спроса на жилье и снижение рентабельности строительного комплекса. Чтобы это изменить, необходимо обеспечить понятный инвестиционный климат и понятные инвестиции во все процессы. Для этого нужно "раскачивать" экономику страны, а также увеличить спрос на ипотеку для покупки первичного жилья и упрощать работу с банковским сектором.

Все инновации, которые имеют место на сегодняшний момент, низкозатратные и в очень коротком периоде окупаемости. Как правило, это маркетинговые инновации и инновации, связанные с работой в финансовом секторе. Антон Глушаков

Результатом трансформации должна стать минимизация сроков строительства и снижение его стоимости. За качеством и безопасностью построенных объектов должны следить на протяжении всей их жизни.

Фото: Piter.TV