Александр Панов высказался об уходе Дениса Глушакова из "Спартака"

Экс-форвард "Зенита" жалеет, что Глушакову пришлось пережить травлю.

Бывший форвард футбольного клуба" Зенит" Александр Панов рассказал, что жалеет о действиях фанатов в отношении Дениса Глушакова. Экс-капитана "Спартака" активно травили болельщики.

Честно? Было неприятно заявил спикер

Панов объяснил, что в какой-то момент он понял, что просить протестующих воздержаться от нелицеприятных выкриков в адрес бывшего капитана клуба, бесполезное занятие.

У протестовавших свои политика и видение ситуации. Такое в основном шло от "Фратрии" – конкретно "убивали" Глушакова. Причем в ущерб своей команде резюмирует Панов

Спикер добавил, что не понимает ситуацию, в которой он, воспитанник "сине-бело-голубых" перешел в "Спартак" и стал изгоем, в то время как Артем Дзюба ранее выступавший за "красно-белых", а после перешедший в "Зенит" стал считаться в Петербург героем.

Ранее Piter.tv писал о том, что Бранислав Иванович рассказал, что счастлив в "Зените".

Фото: Piter.tv