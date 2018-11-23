Бранислав Иванович рассказал, что счастлив в "Зените"

Защитник петербургского футбольного клуба "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о дальнейших планах в карьере. Он заметил, что уже "не молод". Спортсмену 35 лет, а в таком возрасте загадывать что-то на профессиональную карьеру сложно. Однако, футболист считает, что необходимо каждый день себя мотивировать, доказывать свои возможности и показывать силу на поле.
У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно
прокомментировал спикер
Он заметил, что в его годы он перестал обращать внимание на слухи о возможных трансферах. Также Иванович отметил, что чувствует себя счастливым, находясь в команде "сине-бело-голубых". Однако, самым радостным временем считает игру за "Челси".
Напомним, что руководство "Зенита" подтвердило, что Бранислав Иванович остается в клубе на следующий сезон. Его контракт был продлен автоматически.
Ранее Piter.tv писал о том, что баскетбольный "Зенит" может получить wild card в баскетбольную Евролигу.
Фото: ФК "Зенит"
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