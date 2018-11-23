Бранислав Иванович рассказал, что счастлив в "Зените"

Он заметил, что в 35 научился не обращать внимание на слухи и сосредотачиваться на матчах.

Защитник петербургского футбольного клуба "Зенита" Бранислав Иванович рассказал о дальнейших планах в карьере. Он заметил, что уже "не молод". Спортсмену 35 лет, а в таком возрасте загадывать что-то на профессиональную карьеру сложно. Однако, футболист считает, что необходимо каждый день себя мотивировать, доказывать свои возможности и показывать силу на поле.

У нас впереди много матчей, много сложностей. А думать про другие вещи и нельзя, и невозможно прокомментировал спикер

Он заметил, что в его годы он перестал обращать внимание на слухи о возможных трансферах. Также Иванович отметил, что чувствует себя счастливым, находясь в команде "сине-бело-голубых". Однако, самым радостным временем считает игру за "Челси".

Напомним, что руководство "Зенита" подтвердило, что Бранислав Иванович остается в клубе на следующий сезон. Его контракт был продлен автоматически.

Ранее Piter.tv писал о том, что баскетбольный "Зенит" может получить wild card в баскетбольную Евролигу.

Фото: ФК "Зенит"