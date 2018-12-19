"Зенит" может получить wild card в баскетбольную Евролигу

Об официальном решении будет объявлено 27 июня.

Баскетбольный клуб "Зенит" может получить wild card, сообщилт 23 июня портал Sportando со ссылкой Twitter-аккаунт литовского журналиста Эрикаса Кривелайтиса.

Приглашение даст возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате. По имеющейся информации, на wild card от России также претендовал казанский УНИКС. Другими претендентами были литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".

Напомним, сезон 2019/20 начнется в Европейской лиге 3 октября. Об официальном решении будет объявлено 27 июня.

В конце этого сезона петербургский баскетбольный "Зенит" уступил в полуфинале Единой лиги ВТБ московским армейцам и потерял шансы на "турнирную" путевку в Евролигу.

Видео: Piter.TV

Фото: Виктория Ламзина / БК "Зенит"