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"Зенит" может получить wild card в баскетбольную Евролигу

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Об официальном решении будет объявлено 27 июня.

Баскетбольный клуб "Зенит" может получить wild card, сообщилт 23 июня портал Sportando со ссылкой Twitter-аккаунт литовского журналиста Эрикаса Кривелайтиса.

Приглашение даст возможность принять участие в главном баскетбольном турнире Европы, минуя борьбу в местном чемпионате. По имеющейся информации, на wild card от России также претендовал казанский УНИКС. Другими претендентами были литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".

Напомним, сезон 2019/20 начнется в Европейской лиге 3 октября. Об официальном решении будет объявлено 27 июня.

В конце этого сезона петербургский баскетбольный "Зенит" уступил в полуфинале Единой лиги ВТБ московским армейцам и потерял шансы на "турнирную" путевку в Евролигу. 

Видео: Piter.TV

Фото: Виктория Ламзина / БК "Зенит"

Теги: wild card, баскетбольная евролига, баскетбольный зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня, Картина дня,

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