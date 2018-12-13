Баскетбольный "Зенит" на грани поражения в полуфинальной серии с ЦСКА

Команда Джоана Плазы проиграла оба матча в выездной серии полуфинала Единой лиги ВТБ,

В субботу, 25 мая, в Москве состоялся второй полуфинальный матч между "Зенитом" и ЦСКА. Первую игру "сине-бело-голубые" проиграли со счетом 98:82, а второй матч имел более напряженный сценарий.

На последних секундах "зенитовцы" могли отыграть разницу в "-2", но бросок Сергея Карасева не достиг цели. Самым результативным баскетболистом встречи стал нападающий армейцев Уилл Клайберн (19 очков). Матч завершился со счетом 83:81 в пользу москвичей. Счет в серии до трех побед: 2:0.

Следующий матч состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.

Фото: basket.fc-zenit.ru