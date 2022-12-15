В Ленобласти стартует юбилейный сезон школьной баскетбольной лиги

Команды школ Ленобласти поборются за трофеи в 20-й раз.

В Ленинградской области стартует юбилейный сезон "Локобаскет – Школьная лига". Чемпионат, который проводится в 20-й раз, объединит школьные команды со всего региона. Заявочная кампания уже открыта и продлится до 6 октября. В прошлом сезоне в соревнованиях участвовали более 40 команд, а финальные игры традиционно проходили при поддержке комитета по спорту Ленобласти.

"Локобаскет" — это не только турнир, но и возможность для школьников проявить себя, получить опыт командной игры и побороться за трофеи. В юбилейный год организаторы обещают расширенную программу и новые призы. Подробности участия можно узнать в официальном сообществе Федерации баскетбола Ленобласти.

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Фото: пресс-служба комитета по спорту Ленобласти