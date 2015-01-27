"Зенит" проиграл "Уралмашу" в первом матче плей-офф Единой лиги ВТБ

Баскетболисты петербургского "Зенита" уступили екатеринбургскому "Уралмашу" в стартовом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 78:85 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Уралмаша" Гарретт Нэвелс, набравший 27 очков. У "Зенита" больше всех очков на счету центрового Исмаэля Бако — 17.

Серия проходит до трёх побед. Следующий матч команды проведут вновь в Санкт-Петербурге. Он состоится 28 апреля.

Действующим победителем Единой лиги ВТБ является московский ЦСКА, который в прошлом сезоне обыграл "Зенит" в финальной серии (4-2). По итогам регулярного чемпионата "Зенит" занял третье место в турнирной таблице, "Уралмаш" — шестое.

Фото: bc-zenit.com